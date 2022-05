Voetbalster Angela Versluis kiest voor avontuur in Australië

De 20-jarige Versluis speelt dit seizoen voor Excelsior, dat in de eredivisie op de laatste plaats eindigde. Ze kwam eerder uit voor onder meer JVOZ en Sparta. De aanvalster had de laatste tijd last van een ontstoken kniepees, kon daardoor niet in actie komen en bleef vrijdag in het slotduel met PSV (1-1) op de bank. Ze hoopt snel weer fit te zijn, want begin juli stapt ze op het vliegtuig naar Australië.