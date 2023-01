Voetbalster Angela Versluis is na Australisch avontuur terug bij Excelsior

Olivier Aertssen (Ajax): ‘Debuut voelt fantas­tisch’

Natuurlijk voelde de Zeeuwse Ajacied Olivier Aertssen zenuwen toen hij woensdagavond in Den Bosch langs de lijn stond om in te vallen. ,,Maar toen ik het veld in stapte, was dat vrij snel weg’’, vertelde de 18-jarige verdediger bij AjaxTV over zijn debuut.

13 januari