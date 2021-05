Voetbalouders, ga naar je kind kijken

Jeugdvoet­bal is in 5 jaar revolutio­nair veranderd. Komt er nog meer?

14 mei VLISSINGEN - De Zeeuwse velden fungeren volgend seizoen als proeftuin voor het jeugdvoetbal. In de leeftijdscategorie onder 13 jaar gaat de KNVB een pilot draaien waarin meerdere competities in een seizoen worden gespeeld. Bij de oudere jeugd wordt getest met een andere bekervorm. Het is weer een aanpassing in het jeugdvoetbal, dat de afgelopen vijf jaar al revolutionair veranderd is.