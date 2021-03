Voetballer van ZSC'62 wil zich van een Pokemon-kaart naar een Porsche ruilen

Ook Guus Hiddink ruimt een plekje in voor Jeremy de Nooijer

9 maart VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer speelt later deze maand twee kwalificatieduels met de nationale ploeg van Curaçao. De middenvelder uit Vlissingen, die voor Al-Shamal in Qatar speelt, is door bondscoach Guus Hiddink opgenomen in de 24 spelers tellende selectie. Voor Hiddink worden het zijn eerste officiële duels als coach van Curaçao.