Voetballer Perry Bek zat mentaal in diep dal: ‘De vaatwasser uitruimen was al een gigantische opgave’

Vertrek als Feyenoord-scout deed pijn, maar Uulke Wietsma koestert zijn (Zeeuwse) verleden

13 november EDE - Uulke Wietsma (63) heeft Friese roots, woonde dertig jaar in Zeeland, maakte de gloriejaren van Oostkapelle van dichtbij mee en streek begin deze eeuw met zijn gezin neer in Ede. Decennialang struinde hij als scout de voetbalvelden af, maar in maart kreeg hij een vervelende boodschap van Feyenoord. Na een dienstverband van 25 jaar was er geen plek meer voor Wietsma. ,,Daar heb ik wel een paar weken last van gehad.’’