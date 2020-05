Voetballen en 1,5 meter afstand houden, dat gaat moeilijk samen

Kevin Hollander is er deze ochtend vroeg bij met zijn spelers. De Vlissinger is trainer van de Onder 17 van JVOZ, dat normaal in de middaguren traint. In overleg is besloten om deze keer al om 9 uur ’s ochtends te trainen, ook omdat de ploeg dan alle ruimte heeft. Die ruimte, dat komt tijdens de coronacrisis wel van pas, zou je zeggen. Aan de andere kant: Hollander staat deze weken steeds met slechts negen spelers, inclusief één keeper, op het veld.

In het protocol dat JVOZ heeft opgesteld is daar bewust voor gekozen. De verschillende teams trainen steeds met zo’n zeven tot tien spelers, om het overzichtelijk te houden en – bij de oudere leeftijdsgroepen – de 1,5 meterregel te kunnen handhaven. ,,Vanaf komende week gaan we wel weer met volledige groepen werken’’, legt hoofd opleiding Niels Slager uit. ,,Alleen bij de Onder 17 blijven we met de helft van de selectie trainen. Het aantal trainingen gaat bij hen van drie naar vier, zodat iedereen twee keer per week kan trainen. Kevin staat soms alleen voor de groep. Als er dan achttien spelers zijn, is het niet te doen.’’