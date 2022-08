Voetbaldier Jorik Mijnhijmer kijkt uit naar nieuw avontuur bij Kloetinge: ‘Ik was toe aan nieuwe prikkels’

‘Kwalita­tief zijn we goed genoeg voor de eerste klasse’, wel twijfels bij SVOD’22 over breedte van selectie

Dat SVOD’22 kwaliteit in huis heeft, liet de ploeg zaterdag in de eerste helft diverse keren zien in het oefenduel met Goes. De hamvraag is echter: is de selectie breed genoeg voor een eersteklasser?

16 augustus