Voetbalclub Goes: ‘Leg alle competities tijdelijk stil. Welke vereniging houdt dit lang vol?’

Aanvoerder Ruben Hollemans (Goes): ‘Ik denk dat we over vier weken helemaal stil liggen’

29 september GOES - Ruben Hollemans vreest dat er over vier weken helemaal niet meer gevoetbald wordt. Dat was maandagavond de eerste reactie van de aanvoerder van derdedivisionist Goes op de nieuwe coronamaatregelen.