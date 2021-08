Voetbalbond wil met groot onderzoek leegloop in piramide tackelen

Nieuwdorp kan het bij Borsele Sloepoort Cup weer alleen af

13 augustus NIEUWDORP - De Borsele Sloepoort Cup is dit jaar weer écht van Nieuwdorp. Vorig seizoen schoten buurclubs Patrijzen en DwO’15 nog te hulp, maar dat was dit jaar niet nodig. ,,We kunnen het weer helemaal zelf”, vertelt Peter de Vos namens de organisatie.