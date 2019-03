Voetbal Vodcast #9: ‘John Karelse past heel goed bij Philippine’

Mart de Kroo lacht weer

9:00 GOES - Met een grote grijns verliet Mart de Kroo zondag in de 82ste minuut het veld. De gelegenheidslinksbuiten werd afgelost door Ruben Besuyen. Op het moment dat De Kroo gewisseld werd, leidde Goes al met 4-1 tegen OJC Rosmalen. Dat bleek later ook de eindstand.