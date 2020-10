Voetbal Vodcast #7: ‘Brian Meulmeester had meer krediet verdiend’

VIDEO Bij Terneuzen­se Boys weten ze: geef de bal aan Peric als je wilt scoren

11 oktober TERNEUZEN - Miroslav Peric had zaterdag graag de wedstrijdbal uit handen van scheidsrechter Roelof Luinge gekregen, maar die ging aan hem voorbij. De aanvaller van Terneuzense Boys had met een onvervalste hattrick een bijzonder groot aandeel in de 3-2-overwinning op Oranje Wit. ,,Ik ben blij met mijn goals, maar ik zou zwaar teleurgesteld zijn geweest als we nog gelijk hadden gespeeld”, zei de uitblinker na afloop in de gang bij de kleedkamers.