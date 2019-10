Voetbal Vodcast #6: ‘Wie trainer wordt van Goes? De spoeling is heel dun’

RUDESTATS Graauw en SDO’63 hebben nu de oudste rechten

14:40 Graauw en SDO’63 stonden zondagmiddag weer tegenover elkaar voor hun jaarlijkse onderonsje in de vijfde klasse. Voor de verandering werd er niet gescoord in dit duel. Dat was deze eeuw nog niet eerder gebeurd. Op een herkansing hoeven de clubs niet zo lang te wachten. In februari treffen ze elkaar weer. En volgend seizoen vast ook weer...