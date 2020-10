Voetbal Vodcast #6: ‘Geen gek idee om competities stil te leggen’

Zaterdag was Van der Hooft als verslaggever aanwezig bij het duel in de derde divisie tussen Hoek en Ajax. Het werd een sfeerloze middag, waarop Hoek ook nog eens hard onderuit ging (3-5). Goes verloor voor de vierde keer op rij; deze keer was Sparta Nijkerk met 1-0 te sterk. ,,Goes zal best wat vertrouwen halen uit dat optreden’', zegt Van der Hooft. ,,Ik had overigens het idee dat Sparta Nijkerk zelf geen beste wedstrijd speelde. Misschien hebben ze het een beetje onderschat, tegen de puntloze hekkensluiter.’' Goes treedt dinsdagavond in de voorronde van de KNVB beker aan tegen Odin’59. Van der Hooft: ,,Ook in die wedstrijd is Goes weer de underdog.’'