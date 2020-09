Voetbal Vodcast #3: ‘Voorlopig geen feestjes bij VV Goes’

COLUMN BARRY VAN DER HOOFT Modelprof

19 september Boven het veld in Biervliet, waar Hoek die avond trainde, pakten zich donkere wolken samen. De symboliek was treffend, want kort daarvoor was duidelijk geworden dat de Zeeuws-Vlaamse club halverwege juli nog een belangrijke speler kwijt was geraakt. Istvan Bakx had een tweejarig contract bij KV Kortrijk getekend en kon zo alsnog als profvoetballer aan de slag.