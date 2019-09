Voetbal Vodcast #3: ‘Leuk hoor, 8-1 winnen. Maar Luctor Heinkenszand wordt echt niet zomaar kampioen’

TOPSCORERS Rik Impens koploper in topscorers­klas­se­ment, net voor Steve Schalkwijk

14:37 VLISSINGEN - De aanvallers van de Zeeuwse derdedivisionisten geven op dit moment de toon aan in het PZC-topscorersklassement. Dat is niet zo vreemd, want Hoek en Goes hebben al aanzienlijk meer duels gespeeld dan de andere Zeeuwse clubs.