Voetbal Vodcast #21: ‘Nacompetitewedstrijd laten schieten voor de Nations League. Doodzonde!’

Ze praten in de Voetbal Vodcast #21 over de decepties van Kloetinge en Terneuzen. Ook gaat het over de promotie van de zaterdagtak van Goes, het lijfsbehoud van ZSC’62 en FC Dauwendaele en de finale tussen Walcheren en Zaamslag die volgende week wordt gespeeld met als inzet een plek in de tweede klasse. Dat Luctor Heinkenszand na een sterk seizoen geen prijs heeft gehaald, moet volgens Van der Hooft volgend seizoen worden goedgemaakt. “Luctor is titelfavoriet nummer één in de derde klasse.”