Voetbal Vodcast #2: ‘Duel van VC Vlissingen bewijst dat de voorbereiding helemaal niks zegt’

Bij Hoek-Goes is het puur genieten, van diepgang zonder bal

13:06 HOEK - Dat Hoek de derby tegen Goes met 6-1 won was eigenlijk wel logisch, tegen tien en later zelfs negen man. De club die zich graag profileert als de beste van Zeeland, mag zich na zaterdag nog steeds zo blijven noemen. De clash werd, achteraf gezien, van alle spanning ontdaan door de rode kaart van Sherief Tawfik na 25 minuten. De verdediger van Goes trok aan de noodrem, na een actie die op sportpark Denoek zaterdag meerdere keren terugkwam.