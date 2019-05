Voetbal vodcast #18: ‘Kloetinge staat voor de wedstrijd van het jaar’

Sluis moet hopen op een wonder

9:00 SLUIS - Al 44 jaar snakt voetballend Sluis naar een nieuw kampioenschap. Na de 2-3-nederlaag in de topper tegen Nieuw Borgvliet komt daar zo goed als zeker een jaartje bij. De formatie van Danny Pols en Patrick Caniere ging in een echte topper voor zo’n vierhonderd toeschouwers strijdend ten onder, zag de Brabanders met nog één duel voor de boeg langszij komen en moet hopen op een wonder om kampioen te worden.