Voetbal Vodcast #17: 'Viggo Waas had geen grappen meer in z’n tas deze keer’

Zoektocht bij Terneuzen­se Boys: waar is de kampioens­schaal?

20:10 TERNEUZEN - In het feestgedruis dat zaterdag plaatsvond nadat de titel in de tweede klasse was binnengehaald, zijn ze bij Terneuzense Boys de kampioensschaal kwijtgeraakt. De ploeg van trainer Hubert van den Hemel was zaterdag met 4-0 te sterk voor Krabbendijke en is door het gelijkspel bij Serooskerke-Bruse Boys (3-3) niet meer in te halen. Een groot feest volgde, maar een dag later en ook maandag werd - vooralsnog tevergeefs - gezocht naar het antwoord op een prangende vraag: waar is de kampioensschaal gebleven?