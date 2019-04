Voetbal Vodcast #13: ‘Misschien was het beter dat Walcheren Kevin Hollander aan zijn contract had gehouden’

Goes swingt naar ruime zege

13:00 GOES - Derdedivisionist Goes kon het zich gisteren permitteren om na de 5-1-zege tegen HSC’21 te discussiëren over wie het mooiste doelpunt van de middag maakte. De eerste ‘beauty’ kwam op naam van Hiep Nguyen. In de 38ste minuut schoot hij een vrije trap van zo’n dertig meter in de bovenhoek: 2-0.