Voetbal Vodcast #13: ‘Middenmoters zijn bananenschil voor Kloetinge’

Hoek heeft eindelijk weer een beetje een goed gevoel

7:00 ERMELO - Terwijl de laatste minuten van de wedstrijd tegen Hoek nog liepen, maakte DVS’33 zaterdag via social media bekend dat het voor volgend seizoen de eerste nieuwe speler had vastgelegd. Niet zomaar eentje, want middenvelder Adriaan Kruisheer is de smaakmaker van koploper Sparta Nijkerk. Het maakte nogmaals duidelijk dat DVS’33 een club met daadkracht is, die per se naar de tweede divisie wil. Dat Hoek een punt pakte tegen de titelkandidaat (0-0) voelde dan ook goed in het kamp van de bezoekers.