Voetbal Vodcast #13: ‘Het leek wel een kleuterklas in Oostkapelle’

RUDESTATS Jeremy Hubregtse benut 100ste Zeeuwse strafschop

9:15 Jeremy Hubregtse benutte zaterdag de 100ste Zeeuwse strafschop in het amateurvoetbal. Hoe kunnen we dat zo precies weten? Eenvoudigweg omdat de teller tot dit weekeinde op 99 stond en Hubregtse in de 2de minuut al succesvol aanlegde voor Kloetinge. De andere strafschoppen werden zaterdag later in de wedstrijden benut.