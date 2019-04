Voetbal Vodcast #11: ‘Jan Paul van Hecke is voorbeeld voor andere voetballers’

TOPSCORERSKLASSEMENT Kyle Doesburg slecht barrière van 20 doelpunten

17:26 VLISSINGEN - In de maand februari scoorde Kyle Doesburg in elke wedstrijd die hij speelde voor Hoek. In maart wilde het niet vlotten. Tot zaterdag. In Groesbeek maakte hij op de valreep nog twee doelpunten tegen Achilles’29. Het hielp Hoek maar half (3-3).