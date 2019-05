Vodcast #19: ‘Bradley de Nooijer klaar voor volgende stap. Maar wel buiten Roemenië’

Veenstra waarschuwt FC Lienden na binnenha­len periodeti­tel: ‘Er extra op gebrand te winnen’

9:30 GOES - Vorig weekend lag Steve Schalkwijk languit op het veld na de onverwachte 2-1-nederlaag op bezoek bij degradant HBS. Zondag was hij met twee doelpunten en een assist bepalend in de 4-1-zege tegen OSS’20. Door de overwinning verzekerde Goes zich van nacompetitievoetbal, om promotie naar de tweede divisie te bewerkstelligen.