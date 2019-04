Vodcast #12: ‘Groot gelijk dat Krezo juichte bij die bizarre goal’

KNVB straft Achilles’29 met punt in mindering; ploeg zakt naar degradatie­plaats

13:56 GROESBEEK - Achilles’29 heeft een punt in mindering gekregen van de KNVB. De Groesbeekse derdedivisionist, die vorige week bijna te sterk was voor Hoek (3-3), wordt gestraft door de voetbalbond, omdat er iets mis is met de aanlevering van de financiële stukken. Wat er precies fout is gegaan, houdt de KNVB in het midden.