Vlissingen wil seizoen afmaken met Johan Schouten als trainer

Kimvwidi zit nu bij HVV'24, maar blijft hopen op een buiten­lands avontuur

21 maart SINT JANSTEEN - Van 71.400 volgers op Instagram naar het spelen voor pakweg 150 toeschouwers; niets is onmogelijk in het leven van Gianni Kimvwidi. Een leven dat in 1990 begon in de hoofdstad van Congo, Kinshasa, en halverwege de jaren negentig werd voortgezet in Kloosterzande. Het voetbal bracht hem nadien in nóg zes andere landen, maar voorlopig is Kimvwidi even thuis. De aanvaller maakt het seizoen af bij zondag-derdeklasser HVV’24.