Vlissingen pakt met negen man punt tegen UDI'19

VLISSINGEN – Vlissingen schreef zondag het eerste gelijkspel van het seizoen bij in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. Op eigen veld werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen UDI’19. Vlissingen eindigde het duel met negen man na rode kaarten voor Miquel Crucq (69ste minuut) en Vjeko Krezo (90ste minuut).

In een weinig sprankelende eerste helft werd niet gescoord. De grootste kans was voor UDI’19 in de persoon van Roald van Hout (onder meer ex-RKC en ex-Sparta). Hij stuitte op Vlissingen-doelman Karim Ben Sellam, die meester was van de situatie met een knappe reflex. De grootste gevaar van Vlissingen kwam van een afstandsschot van Miquel Crucq

Na de pauze nam Vlissingen het heft in handen. Na 59 minuten leverde dat de openingstreffer op. Wie anders dan topscorer Abdoe Abdenbi nam die voor zijn rekening. Hij was trefzeker na een assist van Josimar Pattinama. Het was alweer het achtste doelpunt van Abdenbi deze competitie.

Drie minuten na die goal belandde een vlammend schot van Etienne Mallie op de paal, waarna Renzo Roemeratoe de rebound binnenschoot. De treffer werd echter geannuleerd vanwege buitenspel. UDI’19 leek op dat moment echter rijp voor de sloop. Maar het liep anders.

Een tweede gele kaart voor Miquel Crucq – twintig minuten voor tijd - noopte Vlissingen tot tegenhouden in plaats van uitbouwen. Bij UDI’19 stond Paul van der Vlist koud in het veld, toen hij de gelijkmaker achter Ben Sellam schoot. Er stond toen nog ruim tien minuten op de klok.

Vlissingen streed voor wat het waard was en hield stand. Vjeko Krezo pakte in de slotminuut ook zijn tweede gele kaart waardoor Vlissingen het duel met negen man eindigde. In blessuretijd redde Dennis Tukker het punt door een bal van de doellijn te halen.