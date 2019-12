Vlissingen is remisekoning: ook gelijkspel tegen Dosko

VIDEO Boere ook tegen Hansa Rostock weer trefzeker voor Uerdingen

12:29 DÜSSELDORF - Tom Boere was zaterdag voor de derde wedstrijd op rij trefzeker voor zijn club KFC Uerdingen. De uit Terneuzen afkomstige spits maakte tegen Hansa Rostock twee goals en had daarmee een groot aandeel in de 4-1-zege. In zijn laatste drie duels scoorde Boere vijf keer voor de Duitse club.