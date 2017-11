'Vlissingen is met brede selectie de favoriet voor Zeeuwse derby'

VLISSINGEN - Hoofdklassers Vlissingen en Goes nemen het zaterdagavond (19.30 uur aftrap) tegen elkaar op. Sportverslaggever Mitchell Minnaard blikt aan de hand van drie stellingen vooruit op de Zeeuwse derby. ,,Het is voor deze spelers jammer dat de hoogst spelende clubs in Zeeland in de hoofdklasse spelen.''