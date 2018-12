Vlissingen heeft niks in te brengen bij Poortvliet-ploeg

DERDE KLASSE A Terneuzen laat laatste plaats achter zich

17:29 VLISSINGEN - Terneuzen is van de laatste plaats af in de derde klasse van het zondagvoetbal. Door een 4-2-overwinning op MOC’17 – dinsdag in de beker nog te sterk voor hoofdklasser Vlissingen – verliet ging de Zeeuws-Vlaamse ploeg de laatste plaats. Op doelsaldo houdt het Schijf nu onder zich.