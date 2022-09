Vlissingen en Tholense Boys bekeren door na achtklapper, ook Zeelandia ronde verder

Harde werken van Goes wordt beloond

Mitchell de Nooijer luisterde zijn eerste basisplaats in de vierde divisie op met een doelpunt. In de 78ste minuut schoot hij de 2-2 raak tegen koploper Odin’59. Dankzij de treffer bleven de Goesenaren ongeslagen. ,,Ondanks dat we onder druk stonden, hielden we onze kop omhoog”, gaf de doelpuntenmaker zijn teamgenoten een compliment.

19 september