Vlissingen en Goes krijgen in augustus zaalvoetbalinterland in huis

VLISSINGEN - Het Nederlands zaalvoetbalteam voor spelers onder 19 jaar speelt volgende maand twee oefeninterlands in Zeeland. Op zaterdag 24 augustus speelt Oranje in Vlissingen (Baskensburg), een dag later is Goes (Omnium) de plaats van de handeling. Beide keren is België de tegenstander.