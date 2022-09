Vliegende start Vlissingen en derbyzege voor Luctor Heinkenszand

Wesley Steijaert is eindelijk terug op het oude nest

Wesley Steijaert groeide op in de jeugd van Breskens en maakte op jonge leeftijd de overstap naar JVOZ. Hij keerde destijds als A-junior terug bij de West-Zeeuws-Vlamingen, maakte zijn debuut in de hoofdmacht, maar verkaste als twintiger naar buurman Groede. Na acht prachtige jaren is de spits terug op het oude nest. Over een goede voorbereiding, een jonge talentvolle groep en de jacht op promotie naar de derde klasse.

21 september