Vijftienjarige Max is de vaste cameraman van Groene Ster: ‘De wedstrijd stond er maar voor de helft op...’

Olivier Aertssen eerste Zeeuwse Ajacied sinds 1999

De uit Wolphaartsdijk afkomstige voetballer Olivier Aertssen maakte woensdagavond zijn officiële debuut in het eerste van Ajax. De 18-jarige centrale verdediger viel in de 69ste minuut in in het bekerduel met FC Den Bosch bij een 2-0-voorsprong; dat werd tevens de eindstand.

12 januari