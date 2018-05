Vijfdeklasser SDO uit Lamswaarde speelt wedstrijd in NAC-stadion

Keeper Tomasz Herremans (17) begint officieel pas volgend seizoen met voetballen bij SDO, maar is morgen ook al van de partij. ,,Geweldig toch, spelen in zo’n groot stadion. Het idee is eigenlijk pas een paar weken geleden ontstaan. Martijn Ivens, een van onze aanvallers, woont in Breda en kent een aantal spelers van TVC. Dat is geen toeval trouwens, want er spelen verschillende Zeeuws-Vlaamse jongens bij die club. Hoe hij het gedaan heeft weet ik niet precies, maar woensdagavond om 19.00 uur staan we in dat grote stadion. Schitterend.”