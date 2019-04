Vijf Zeeuwse wedstrijden om extra in de gaten te houden

Kees Zwamborn gaat stoppen bij Kloetinge: ‘Ik wil vrijer zijn’

4 april KLOETINGE - Kees Zwamborn is aan zijn laatste maanden bij voetbalvereniging Kloetinge bezig. De technisch manager, die dit seizoen ook trainer is van de JO15-1, heeft de club laten weten er na dit seizoen een punt achter te zetten. ,,Daar heb ik richting de vereniging weinig uitleg over gegeven’’, aldus Zwamborn. ,,De reden ligt ook niet bij de club. Voor bepaalde zaken heb ik niet meer de energie die ik wel zou moeten hebben.’’