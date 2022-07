Vierdedivisieclubs Goes en Kloetinge ook in beker tegen elkaar

Goes (gedegradeerd uit de derde divisie) en Kloetinge (gepromoveerd vanuit de hoofdklasse) zitten ook al bij elkaar in de vierde divisie. De eerste keer dat de Bevelandse buren elkaar daarin treffen, is op 15 oktober. Nu is duidelijk dat ze elkaar in één van de eerste drie weekeindes van september ook al in het bekertoernooi tegenkomen. Het precieze speelschema wordt later bekend.