Vierde zege op rij zit er niet in voor tien man van Hoek na tegenvallers vlak vóór en ná de pauze

DERDE DIVISIEHet is Hoek niet gelukt voor de vierde keer op rij te winnen in de derde divisie. De ploeg van trainer Quincy Rombaut ging in Veenendaal met 1-0 onderuit tegen Dovo. Daardoor liepen de Zeeuws-Vlamingen schade op in de strijd om de derde-periodetitel.

Met negen punten uit vier wedstrijden in de strijd om de derde-periodetitel ging Hoek met een duidelijke missie naar Veenendaal: winnen. Dat deed het de afgelopen drie wedstrijden en aan die reeks moest tegen Dovo een vierde zege worden toegevoegd. Zeker ook met het oog op de wedstrijd van een week later. Dan komt ACV, koploper in de derde periode, op bezoek in Hoek en zouden de Zeeuws-Vlamingen goede zaken kunnen doen.

Maar om te winnen, moet je scoren. En om te scoren, heb je kansen nodig. Die kregen Hoek en Dovo zaterdag voor de pauze nauwelijks. De 0-0-ruststand verbaasde dan ook niemand. Rik Impens kreeg in de eerste helft de beste mogelijkheid om de score te openen namens Hoek, maar slaagde daar niet in. Na een eerste bedrijf dat grotendeels in evenwicht was, moest het verschil dus in de tweede helft gaan worden gemaakt.

Dat moest Hoek overigens wel doen met een man minder. Op slag van rust kreeg Artuur Zutterman namelijk zijn tweede gele kaart. Hij speelde als opkomende linksback een aardige eerste helft, maar haalde de pauze dus niet. Daardoor moest Hoek-trainer Quincy Rombaut zijn formatie wat omgooien. Roycel James, die als middenvelder van start ging in Veenendaal, verving Zutterman links achterin de verdediging.

Met tien tegen elf kwam Hoek na de pauze al razendsnel op achterstand. Uit een voorzet vanaf de rechterkant kopte Nick Hak Dovo op 1-0. De Zeeuwen hadden daarna een snel antwoord klaar, maar waren daarbij niet doeltreffend. Steve Schalkwijk kreeg een kopkans, maar zijn inzet ging over. Met een knappe redding hield keeper Lars Knipping Hoek aan de andere kant niet veel later juist op de been.

Afgekeurde goal

Na nog een prima van Knipping leek Hoek in de 72ste minuut op gelijke hoogte te komen. De ingevallen aanvaller Sylvio Hage werkte de bal namelijk binnen. Zijn treffer ging echter niet door, omdat hij hands zou hebben gemaakt. Hoek bleef daarna aandringen, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. Een minuut voor tijd kwam Hage opnieuw in kansrijke positie, maar hij kreeg de bal wederom niet tussen de balen. De inzet ging naast.

Daardoor bleef het bij 1-0 en slaagde Hoek er dus niet in de zegereeks voort te zetten. De ploeg blijft in de strijd om de derde-periodetitel voorlopig steken op negen punten. Het liet bovendien na in te lopen op ACV. De koploper in de strijd om de periodetitel liet namelijk punten liggen tegen Excelsior’31 (1-1), maar liep door de nederlaag van Hoek wel verder uit op de Zeeuws-Vlamingen. Ook een andere concurrent, Sparta Nijkerk (1-1 tegen VVOG), liep ondanks een remise verder uit op Hoek.