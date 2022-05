VIERDE KLASSE | Een zeldzame tegentreffer, hattrick en stilte voor de storm

VIERDE KLASSE B De zegereeks van WIK’57 blijft maar doorgaan

VLISSINGEN – WIK’57 boekte in de vierde klasse B de vijfde zege op rij. Dit keer werd Smerdiek met 2-4 verslagen. Koploper Kruiningen versloeg Rillandia met 2-0 en nummer twee SKNWK was met 1-3 te sterk voor Brouwershaven. FC de Westhoek’20 won nipt met 1-0 van Waarde. SPS was met 3-0 de baas in derby tegen Stavenisse en Colijnsplaatse Boys maakte er zeven tegen Hansweertse Boys, 7-2.

23 april