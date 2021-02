Vierde (!) club voor Mitchell de Nooijer dit seizoen; Vlissinger gaat naar Polen

De Nooijer begon deze voetbaljaargang bij Luctor Heinkenszand, maar stapte in augustus al over naar het Belgische KSV Roeselaere, waar zijn vader Dennis de Nooijer aan de staf was toegevoegd. Nadat die club failliet ging, verhuisde de speler naar Lokeren-Temse, waar hij uiteindelijk alleen in een bekerwedstrijd meedeed. Nu gaat hij, omdat de competitie van Lokeren-Temse niet afgemaakt wordt, per direct naar MKS Kaczkan Huragan Morąg.