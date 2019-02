Vier Zeeuwse voetbalclubs willen dinsdagavond historie schrijven in de districtsbeker

SSV’65 en de ‘pieperwed­strijd’ tegen Zeeuws getint RBC 2

11:28 GOES - SSV’65 ontvangt dinsdagavond (20.00 uur) op eigen veld derdeklasser RBC in de achtste finales van de districtsbeker. De club speelde al eens eerder in de beker tegen de Roosendalers, toen nog een profclub. Dat duel is de boeken ingegaan als de pieperwedstrijd.