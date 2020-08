Videoplatform VoetbalTV gaat donderdag op zwart

VIDEO Goes verslaat buurman SSV’65

19 augustus GOES - Goes was dinsdagavond met 0-3 te sterk voor tweedeklasser SSV’65. De derdedivisionist speelde voornamelijk met spelers die afgelopen weekend niet in actie kwamen tegen zondag-derdedivisionist UNA. De bekendste naam in de basisopstelling was Ruben Hollemans. Hij werd na twintig minuten uit voorzorg naar de kant gehaald.