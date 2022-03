VIDEO | Van der Poel en De Leeuw zijn samen te goed voor MZC’11

Compact spelen, MZC’11 het spel laten maken en uit de omschakeling toeslaan. Zie hier de tactiek van Yerseke-coach Alexander van Keulen. ,,De eerste onderlinge wedstrijd verloren we kansloos met 1-4. Dat moesten we geen tweede keer laten gebeuren”, legde Van Keulen uit na de wedstrijd. Zijn ploeg werd snel in het zadel geholpen. Na een aanval van MZC’11 schakelde Yerseke om, de rechterkant lag door toedoen van de jonge Christon Ainabe open. De voorzet was vervolgens perfect en in de tweede minuut kon Guus de Leeuw al de 0-1 aantekenen.