VIDEO | Ook ná zijn laatste wedstrijd houdt doelpuntenkanon Minderhoud het niet droog

Het was zaterdag vooral groot feest bij De Noormannen, want de ploeg uit Westkapelle speelde zich direct veilig in de derde klasse A. Maar even waren er ook tranen, bij Mark Minderhoud. Hij speelde zijn laatste wedstrijd en werd direct na het laatste fluitsignaal in het zonnetje gezegd. De spelers van zijn eigen ploeg en tegenstander FC Dauwendaele vormden een erehaag en eenmaal aan de zijlijn aangekomen was er een flinke bos bloemen.