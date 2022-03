VIDEO | Jefry Dijkstra worstelt en komt boven bij Kloetinge

Video Tim de Feijter doet alles bij HVV’24, alleen scoren laat hij over aan Niek Luime

HVV’24 boekt op bezoek bij Terneuzen een zwaarbevochten overwinning. De ploeg uit Hulst is de nieuwe koploper in de derde klasse zondag, maar van een gat is nog geen sprake.

