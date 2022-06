VIDEO | Bekijk hier hoe Martijn Simonse matchwinnaar werd voor Luctor Heinkenszand

Teleurstel­ling bij HVV’24 groot na mislopen nacompeti­tie

SCHIJF - HVV‘24 deed voor aanvang van de wedstrijd in en tegen Schijf nog mee voor een plek in de nacompetitie en promotie naar de tweede klasse. Maar al tijdens het duel werd duidelijk dat de ploeg van Mario Vermeirssen, mede door de resultaten op andere velden, overal naast ging grijpen. Ook het 2-2 gelijkspel was niet genoeg.

6 juni