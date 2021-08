VIDEO | Bekijk hier de beelden van Goes-Ajax

Bart Nieuwkoop blijft met Royale Union aan de leiding in België

14 augustus BRUSSEL - Voetballer Bart Nieuwkoop beleeft een droomstart bij Royale Union Saint Gilloise. De Thoolse verdediger handhaafde zich zaterdag met zijn club aan kop in de Jupiler Pro League, de hoogste divisie in België. In eigen huis werd met 2-0 gewonnen van Kortrijk.