Vervelend scenario wordt werkelijkheid voor Terneuzense Boys ondanks trefzekere invallers

Wordt het naar boven kijken of wordt het de drempel van de kelder? Dat was zaterdag de vraag voor Terneuzense Boys. De eersteklasser had met zowel nummer zes Oranje Wit als nummer twaalf Papendrecht een gat van vier punten. Tegenstander Brielle, de nummer dertien, had ook slechts vijf punten minder.

Al snel leek voor de ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen het eerste scenario werkelijkheid te worden. Binnen tien minuten lag de bal er namelijk al in. Spits Miroslav Peric sloeg, zoals wel vaker dit seizoen, toe. Maar het feestje ging niet door. Cor-Pieter Pander had in aanloop naar de vroege treffer een overtreding gemaakt.

Het was het eerste teken dat het niet de middag van Terneuzense Boys zou worden. Het was bovendien niet de laatste overtreding die de Zeeuwen door kwam te staan. Na iets meer dan een halfuur was het verdediger Glenn Michielsen die de fout in ging, met een strafschop tot gevolg. Die schoot Alexander van Dommelen binnen.

Na de 1-0 was het gedaan met Terneuzense Boys. Nog voor de pauze liep Brielle uit naar een 3-0-voorsprong. Dat leek aanvankelijk een 2-0-voorsprong te worden, maar de laatste actie van de eerste helft leverde de thuisploeg nog een derde treffer op en bezorgde De Boys een extra tik in het gezicht.

Goede keuze

Trainer Dennis de Nooijer had genoeg gezien en greep in tijdens de rust. Glenn Michielsen en Bart Gort bleven achter in de kleedkamer en werden vervangen door Mike Segers en Jochem van der Meulen. Die keuze betaalde zich als nel uit, want Segers kopte op aangeven van Wouter Faasse binnen het kwartier de 3-1 binnen.

Terneuzense Boys drong daarna nog wel aan, in de zoektocht naar de aansluitingstreffer. Die viel nog wel, maar veel te laat. Rick Gort, een andere invaller, maakte er in blessuretijd met een schot van ver 3-2 van. De schade die zijn ploeg voor rust had opgelopen, kon in de tweede helft niet meer worden hersteld. Het gat met de hoger geklasseerde ploegen werd daardoor niet kleiner. De voorsprong op de onderste teams wel.