Verliezend Goes heeft bijna niemand over om in afscheidsduel uit te zwaaien

DERDE DIVISIEGOES - Met een optreden zonder glans heeft Goes zaterdag de derde divisie verlaten. De Zeeuwse degradant had een selectie van slechts twaalf man voor het duel met het eveneens al uitgespeelde Stedoco en moest de reservedoelman opstellen om met elf spelers aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Een goed resultaat zat er dan ook niet in: 0-2.

De laatste zaterdagmiddag van het seizoen stond voor Goes in het teken van afscheid nemen. Het treffen met Stedoco, dat voor beide ploegen nergens meer om ging, was voorlopig de laatste wedstrijd waarin de Bevelandse formatie zich derdedivisionist mocht noemen. Een uitzwaaiduel dus, voordat de ploeg afdaalt naar de hoofdklasse. Ook vertrekt er in de zomer een legioen aan spelers, waaronder Ruben Hollemans. De aanvoerder, die zeven seizoenen voor Goes speelde, werd in het zonnetje gezet en kreeg een afscheidswedstrijd tegen Feyenoord onder 21 aangeboden van bestuurslid John Vette.

Volledig scherm Aanvoerder Ruben Hollemans speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Goes. Hij vertrekt naar Serooskerke. © René van der Vliet

Mooier werd de middag er daarna niet meer op voor Hollemans. De captain en zijn ploeg kwamen in de zevende minuut al op achterstand, door een treffer van Olivier Pilon. Een evenaring van de score in het uitduel bij Stedoco - in Hoornaar won Goes met 0-3 en boekte het de grootste overwinning van het seizoen - zat er daarmee al niet meer in. Goes ging wel op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg na iets meer dan een halfuur spelen weer te maken met de scoringsdrift van Pilon. De aanvaller dook op bij de eerste paal en maakte er 0-2 van.

Een vertrekkende speler van wie trainer Kevin Hollander - voor hem was het eveneens zijn laatste wedstrijd bij Goes - zaterdag geen afscheid kon nemen, was Julian van de Kreeke. Hij meldde zich 's ochtends ziek. Zijn vervanger was een verrassende: reservekeeper Raúl Witkam. Veel meer keuze was er overigens niet, want Quinten Rouws was verder de enige reserve bij Goes. Onverdienstelijk deed Witkam het niet. De jonge gelegenheidsvoetballer - geboren in 2004 - was voor de pauze al gevaarlijk met een kopballetje en kreeg tien minuten na rust een nog grotere kans. In alle vrijheid kon hij de bal aannemen, maar zijn inzet was niet zuiver genoeg.

Put in het veld

Een doelpunt van de keeper had de middag nog iets van kleur kunnen geven. Spannend werd het in Goes namelijk geen moment. De scheidsrechter zorgde tien minuten voor tijd misschien wel voor het meest spraakmakende moment. Hij ontdekte een put in het veld en legde het spel stil, om deze te laten vullen. Een tweede hoogtepunt, na de onderbreking, was de invalbeurt van de enige wisselspeler Rouws. Hij bekroonde zijn debuut in de 84ste minuut bijna met een doelpunt, maar zijn inzet werd gekeerd. Guillaume Clinckemaillie kreeg het daarna ook niet voor elkaar de rebound binnen te werken.

Zo kwam een vervelend seizoen voor Goes tot een toepasselijk einde. Geen leuke wedstrijd, geen leuke middag en ook geen mooi afscheid voor zij die de club gaan verlaten. Na de zomer staat een nieuw hoofdstuk te wachten, in de hoofdklasse.