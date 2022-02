Verlengen bij NAC? Ik zou het wel weten als ik Yassine Azzagari was

Het is nu bijna twee jaar geleden dat hij met NAC een mooie serie in de KNVB beker neerzette. Na de overwinningen op PSV (hij was invaller) en AZ (hij viel weer in) volgde een halve finale tegen Feyenoord. Azzagari stond in de basis, maakte een redelijke stabiele indruk, maar NAC verloor in de Kuip met 7-1. Peter Hybala was toen nog trainer van NAC. De Duitse ADHD’er was laatst te gast bij de podcast van de collega’s van BN De Stem en vertelde daarin dat Yassine Azzagari de in potentie beste speler van NAC Breda is.